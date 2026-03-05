Представители Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» во главе со Спикером Мажилиса Ерланом Кошановым встретились с жителями Павлодарской области. В обсуждении приняли участие представители общественности, производственники, молодежь и активисты региона, передает BAQ.kz.

Встреча прошла в Городском дворце культуры Павлодара и собрала около 900 человек. Как отметили представители Коалиции, в преддверии всенародного референдума по всей стране уже проведено более 12 тысяч мероприятий, в том числе в отдалённых населённых пунктах.

Выступая перед участниками встречи, Ерлан Кошанов подчеркнул, что инициатива разработки проекта новой Конституции принадлежит Главе государства, а в Конституционную комиссию поступило более десяти тысяч предложений от казахстанцев.

- Чутко реагируя на запросы нашего общества, остро чувствуя пульс времени, Глава государства на Национальном курултае заявил, что масштаб и глубина предлагаемых изменений сопоставимы с принятием новой Конституции. Это нашло подтверждение в ходе работы Конституционной комиссии. Все мы были свидетелями того, что Президент регулярно принимал руководителей и членов комиссии, держал весь ход разработки проекта Конституции на своем личном контроле. На этих встречах наш Президент задавал вектор, контуры и смыслы по концептуальным идеям, основополагающим принципам и фундаментальным ценностям нового Основного закона. Поэтому от имени нашей Общенациональной коалиции мы можем однозначно заявить: Касым-Жомарт Кемелевич Токаев является инициатором, вдохновителем и архитектором нашей новой Народной Конституции Справедливого и Прогрессивного Казахстана, - заявил Ерлан Кошанов.

Участники встречи отметили, что широкое общественное обсуждение помогло глубже осмыслить проект Основного закона. По их мнению, новая Конституция направлена на укрепление согласия, равенства перед законом и недопустимость дискриминации.

Отдельное внимание было уделено экологическим вопросам, актуальным для промышленного региона. Жители выразили надежду, что закрепление экологической ответственности в Основном законе поможет эффективнее решать проблемы окружающей среды.

Также представители Коалиции встретились с молодежью региона на площадке IT-колледжа и обсудили возможности развития науки, образования и инноваций. Отдельная дискуссия прошла с представителями алюминиевого кластера и энергетических предприятий области.

Жители Павлодарской области подчеркнули, что намерены принять участие во всенародном референдуме 15 марта и выразить свою позицию.

