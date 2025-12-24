На озере Жасыбай Павлодарской области состоялось торжественное открытие зимнего туристского сезона. В мероприятии приняли участие жители региона и гости области, а также туроператоры и представители туристического бизнеса, передаёт BAQ.KZ.

Для посетителей была организована развлекательная программа с участием аниматоров. В рамках культурной части мероприятия прошли показательные выступления с участием беркута, а также демонстрация национальных собак породы тазы. В целях обеспечения комфортных условий для участников было организовано горячее питание — угощение горячим чаем и баурсаками, а также функционировал пункт обогрева.