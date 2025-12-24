В Павлодарской области открылся зимний туристский сезон
Объем туристских услуг области увеличился на 28 процентов.
На озере Жасыбай Павлодарской области состоялось торжественное открытие зимнего туристского сезона. В мероприятии приняли участие жители региона и гости области, а также туроператоры и представители туристического бизнеса, передаёт BAQ.KZ.
Для посетителей была организована развлекательная программа с участием аниматоров. В рамках культурной части мероприятия прошли показательные выступления с участием беркута, а также демонстрация национальных собак породы тазы. В целях обеспечения комфортных условий для участников было организовано горячее питание — угощение горячим чаем и баурсаками, а также функционировал пункт обогрева.
"Павлодарская область характеризуется устойчивым развитием туристской отрасли. В регионе функционируют 151 объект размещения общей вместимостью более 10 тысяч койко-мест, осуществляют деятельность 7 туроператоров и 192 турагента. По итогам января–ноября 2025 года объем туристских услуг увеличился на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Туристский поток составил более 243 тысяч человек, из которых 236 тысяч — внутренние туристы", - отмечают в областном акимате.
