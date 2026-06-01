В Павлодарской области построят промышленный парк за 15 млрд долларов
В Павлодарской области готовятся к реализации одного из крупнейших инвестиционных проектов в истории Казахстана. Сингапурская компания XINFA GROUP намерена вложить 15 млрд долларов в создание промышленного парка полного цикла по переработке бокситов и производству алюминия
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с вице-председателем правления сингапурской компании XINFA GROUP Чжао Тинъюном, в ходе которой обсудил реализацию одного из крупнейших индустриальных проектов в стране — строительство промышленного парка в Павлодарской области, передает BAQ.KZ.
Подготовка к строительству уже началась
В ходе встречи стороны рассмотрели текущий статус проекта и ход подготовительных работ.
По словам Чжао Тинъюна, для будущего промышленного комплекса уже определен земельный участок. Кроме того, компания привлекла специализированный проектный институт для разработки и сопровождения строительства.
Олжас Бектенов поручил государственным органам обеспечить всестороннюю поддержку реализации проекта, подчеркнув его стратегическое значение для экономики Казахстана.
Один из крупнейших инвестпроектов в стране
Общий объем инвестиций в создание промышленного парка составит 15 млрд долларов.
Проект реализуется в рамках политики по диверсификации экономики и развитию обрабатывающей промышленности, проводимой по поручению Главы государства.
Ожидается, что запуск нового промышленного кластера окажет значительный мультипликативный эффект на развитие Павлодарской области и экономики страны в целом.
Полный цикл переработки бокситов
Концепция проекта предусматривает создание высокоинтегрированного производства полного цикла — от переработки бокситов до выпуска алюминиевой продукции с высокой добавленной стоимостью.
Планируется, что мощность предприятий по выпуску оксида алюминия составит 4,8 млн тонн в год, а электролитического алюминия — 2,4 млн тонн ежегодно.
Кроме того, объем глубокой переработки алюминия достигнет 1,2 млн тонн в год.
10 тысяч новых рабочих мест
Реализация проекта позволит создать около 10 тысяч рабочих мест.
Строительство производственных объектов планируется начать уже в текущем году.
Запуск первой очереди промышленного парка намечен на 2028 год, а выход на полную проектную мощность ожидается в 2029 году.
В Правительстве подчеркивают, что проект станет одним из крупнейших индустриальных объектов страны и позволит значительно увеличить объемы переработки сырья внутри Казахстана.
