В Павлодарской области построят промышленный парк за 15 млрд долларов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с вице-председателем правления сингапурской компании XINFA GROUP Чжао Тинъюном, в ходе которой обсудил реализацию одного из крупнейших индустриальных проектов в стране — строительство промышленного парка в Павлодарской области, передает BAQ.KZ.

Подготовка к строительству уже началась

В ходе встречи стороны рассмотрели текущий статус проекта и ход подготовительных работ.

По словам Чжао Тинъюна, для будущего промышленного комплекса уже определен земельный участок. Кроме того, компания привлекла специализированный проектный институт для разработки и сопровождения строительства.

Олжас Бектенов поручил государственным органам обеспечить всестороннюю поддержку реализации проекта, подчеркнув его стратегическое значение для экономики Казахстана.

Один из крупнейших инвестпроектов в стране

Общий объем инвестиций в создание промышленного парка составит 15 млрд долларов.

Проект реализуется в рамках политики по диверсификации экономики и развитию обрабатывающей промышленности, проводимой по поручению Главы государства.

Ожидается, что запуск нового промышленного кластера окажет значительный мультипликативный эффект на развитие Павлодарской области и экономики страны в целом.

Полный цикл переработки бокситов

Концепция проекта предусматривает создание высокоинтегрированного производства полного цикла — от переработки бокситов до выпуска алюминиевой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Планируется, что мощность предприятий по выпуску оксида алюминия составит 4,8 млн тонн в год, а электролитического алюминия — 2,4 млн тонн ежегодно.

Кроме того, объем глубокой переработки алюминия достигнет 1,2 млн тонн в год.

10 тысяч новых рабочих мест

Реализация проекта позволит создать около 10 тысяч рабочих мест.

Строительство производственных объектов планируется начать уже в текущем году.

Запуск первой очереди промышленного парка намечен на 2028 год, а выход на полную проектную мощность ожидается в 2029 году.

В Правительстве подчеркивают, что проект станет одним из крупнейших индустриальных объектов страны и позволит значительно увеличить объемы переработки сырья внутри Казахстана.