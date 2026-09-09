В Павлодарской области построят завод по переработке 75 тысяч тонн макулатуры в год

В Павлодарской области строят предприятие, которое будет перерабатывать до 75 тыс. тонн макулатуры в год. Стоимость проекта составляет около 10,8 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Проект реализует ТОО «QazRoyalPak». Финансирование идет за счет средств утилизационного платежа через АО «Жасыл даму», деньги освоены полностью.

Работы идут по графику. Возведение производственных цехов на завершающей стадии, параллельно готовят фундаменты под оборудование. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Для нас этот проект является важным этапом развития производства. Увеличение мощностей позволит перерабатывать значительно больший объем макулатуры и более эффективно использовать вторичное сырье в производственном цикле, - отметила директор ТОО «QazRoyalPak» Гульнара Кайдарова.

Проект должен увеличить объемы вовлечения бумажных отходов во вторичный оборот в регионе.

Всего «Жасыл даму» за счет средств утилизационного платежа профинансировало 30 проектов почти на 116 млрд тенге. Такие проекты развивают инфраструктуру обращения с отходами, сокращают захоронение мусора и возвращают вторичное сырье в экономический оборот в соответствии с Экологическим кодексом.