В Павлодарской области пресекли канал незаконной миграции с тайником в грузовике

В Павлодарской области сотрудники криминальной полиции пресекли деятельность скрытого канала незаконной миграции. Оперативники в ходе спецоперации остановили попытку организации нелегального транзита через государственную границу, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как заявили в ДП региона, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Узбекистан, который организовал схему перевозки своих соотечественников через Россия в Казахстан.

Для реализации преступного плана мужчина использовал грузовой автомобиль марки MAN.

При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили специально оборудованный тайник, предназначенный для скрытой перевозки людей.

Автомашина изъята и помещена на специализированную стоянку. В отношении предполагаемого организатора начато досудебное расследование.

"Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции путем предоставления транспорта и оказания сопутствующих услуг. По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех деталей произошедшего и проверку причастности задержанного к другим подобным фактам", - сообщил начальник УКП ДП Павлодарской области Жаслан Танжанов.

В полиции отметили, что работа по установлению всей цепочки лиц, причастных к организации незаконного трафика, продолжается.

