В Павлодарской области пресекли канал незаконной миграции с тайником в грузовике
Для незаконной перевозки людей использовался грузовик MAN со скрытым отсеком.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Павлодарской области сотрудники криминальной полиции пресекли деятельность скрытого канала незаконной миграции. Оперативники в ходе спецоперации остановили попытку организации нелегального транзита через государственную границу, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Как заявили в ДП региона, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Узбекистан, который организовал схему перевозки своих соотечественников через Россия в Казахстан.
Для реализации преступного плана мужчина использовал грузовой автомобиль марки MAN.
При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили специально оборудованный тайник, предназначенный для скрытой перевозки людей.
Автомашина изъята и помещена на специализированную стоянку. В отношении предполагаемого организатора начато досудебное расследование.
"Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции путем предоставления транспорта и оказания сопутствующих услуг. По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех деталей произошедшего и проверку причастности задержанного к другим подобным фактам", - сообщил начальник УКП ДП Павлодарской области Жаслан Танжанов.
В полиции отметили, что работа по установлению всей цепочки лиц, причастных к организации незаконного трафика, продолжается.
Читай также: Контроль за соблюдением миграционного законодательства будет усилен - Аида Балаева