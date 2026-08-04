В Павлодарской области прошла встреча представителей Народной партии Казахстана с профсоюзами

В Павлодарской области состоялась встреча представителей Народной партии Казахстана с активом профсоюзных организаций. Участники обсудили вопросы оплаты и безопасности труда, а также роль профсоюзов в защите законных интересов работников.

Как отметили спикеры, вопросам достойной оплаты труда и защиты человека труда в партийной программе НПК посвящены два самостоятельных раздела, которые содержат комплекс конкретных инициатив.

Открывая встречу, представитель партии Евгений Миронов, депутат Железинского районного маслихата Павлодарской области, перечислил основные предложения партии в сфере трудовых отношений.

«Мы предлагаем привязать минимальную заработную плату к реальному прожиточному минимуму, усилить контроль за оплатой сверхурочной работы, защитить работников при приватизации предприятий, расширить полномочия трудовых инспекций, поддерживать независимые профсоюзы и коллективные договоры», – подчеркнул он.

Также он подчеркнул, что защита трудовых прав должна осуществляться правовыми средствами.

Продолжая тему, представитель партии Дамир Каюмов подчеркнул, что главным богатством страны являются не природные ресурсы, а люди, которые ежедневно своим трудом вносят вклад в развитие национальной экономики.

«Сегодня много говорят об искусственном интеллекте, цифровизации и технологиях будущего. Но никакие технологии не заменят человека, который строит электростанции, добывает уголь, выплавляет металл, ремонтирует оборудование, лечит людей и учит детей. Настоящее богатство Казахстана – это человек труда, который каждый вечер возвращается домой после рабочей смены. Именно поэтому экономический рост имеет смысл только тогда, когда его чувствует человек труда – через достойную зарплату, безопасные условия работы, стабильность и уверенность в завтрашнем дне», – отметил Дамир Каюмов.

В ходе беседы участники встречи обсудили вопросы повышения безопасности труда, совершенствования трудового законодательства, развития социального партнерства и усиления роли профсоюзов в защите законных интересов работников.

В Народной партии Казахстана подчеркнули, что профсоюзы должны оставаться сильным и независимым институтом защиты трудящихся, а их задачи следует решать через закон, переговоры и социальное партнерство. Такой подход, считают в партии, позволяет одновременно защищать права работников, обеспечивать устойчивое развитие предприятий и укреплять экономику страны.