18 июня в Центральном парке и молодежном центре "Жас қанат" Актогайского района Павлодарской области прошла экологическая акция "Таза мекен-2025". Инициатором выступил областной штаб МТО "Жасыл ел" при поддержке Управления информации и общественного развития Павлодарской области, передает BAQ.KZ.

Цель мероприятия — развитие экологической культуры, формирование сознательного отношения к природе и вовлечение молодежи в социально значимую деятельность. Участие приняли школьники, студенты и активные жители региона.

Мероприятие прошло в двух форматах:

Субботник с раздельным сбором мусора

Участники на практике учились сортировать отходы: пластик, бумагу, стекло и смешанные материалы. Это не только сделало парк чище, но и подчеркнуло важность переработки и экологических привычек в быту.

Эко-квест "Путешествие по станциям стихий" в центре "Жас қанат"

Интерактивный квест включал 5 тематических станций:

"Атмосфера" — игра на экологическую память;

"Гидросфера" — фильтрация воды своими руками;

"Фауна" — мозаика из исчезающих животных;

"Биоразнообразие" — химические эксперименты с крахмалом;

"Последствия" — практические эко-действия и обещания.

На каждом этапе участники собирали фрагменты большой "Картины Жизни" — символа гармонии с природой. В завершение команды объединили все части полотна, символизируя коллективную ответственность за будущее планеты.

Директор штаба "Жасыл ел" Русана Сулаймонова подчеркнула: