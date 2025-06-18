  • 18 Июня, 16:53
  • BAIGENEWS

В Павлодарской области прошёл экологический квест

В Павлодарской области прошла экоакция "Таза мекен-2025".

Сегодня, 15:58
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акимат Павлодарской области Сегодня, 15:58
Сегодня, 15:58
83
Фото: Акимат Павлодарской области

18 июня в Центральном парке и молодежном центре "Жас қанат" Актогайского района Павлодарской области прошла экологическая акция "Таза мекен-2025". Инициатором выступил областной штаб МТО "Жасыл ел" при поддержке Управления информации и общественного развития Павлодарской области, передает BAQ.KZ.

Цель мероприятия — развитие экологической культуры, формирование сознательного отношения к природе и вовлечение молодежи в социально значимую деятельность. Участие приняли школьники, студенты и активные жители региона.

Мероприятие прошло в двух форматах:

Субботник с раздельным сбором мусора

Участники на практике учились сортировать отходы: пластик, бумагу, стекло и смешанные материалы. Это не только сделало парк чище, но и подчеркнуло важность переработки и экологических привычек в быту.

Эко-квест "Путешествие по станциям стихий" в центре "Жас қанат"

Интерактивный квест включал 5 тематических станций:

  • "Атмосфера" — игра на экологическую память;
  • "Гидросфера" — фильтрация воды своими руками;
  • "Фауна" — мозаика из исчезающих животных;
  • "Биоразнообразие" — химические эксперименты с крахмалом;
  • "Последствия" — практические эко-действия и обещания.

На каждом этапе участники собирали фрагменты большой "Картины Жизни" — символа гармонии с природой. В завершение команды объединили все части полотна, символизируя коллективную ответственность за будущее планеты.

Директор штаба "Жасыл ел" Русана Сулаймонова подчеркнула:

"Важно не только убирать мусор, но и развивать осознанность, экологическую бережность у молодежи. Такие мероприятия помогают формировать устойчивое мышление и вовлекают в реальные действия".

Самое читаемое

Наверх