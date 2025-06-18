В Павлодарской области прошёл экологический квест
В Павлодарской области прошла экоакция "Таза мекен-2025".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
18 июня в Центральном парке и молодежном центре "Жас қанат" Актогайского района Павлодарской области прошла экологическая акция "Таза мекен-2025". Инициатором выступил областной штаб МТО "Жасыл ел" при поддержке Управления информации и общественного развития Павлодарской области, передает BAQ.KZ.
Цель мероприятия — развитие экологической культуры, формирование сознательного отношения к природе и вовлечение молодежи в социально значимую деятельность. Участие приняли школьники, студенты и активные жители региона.
Мероприятие прошло в двух форматах:
Субботник с раздельным сбором мусора
Участники на практике учились сортировать отходы: пластик, бумагу, стекло и смешанные материалы. Это не только сделало парк чище, но и подчеркнуло важность переработки и экологических привычек в быту.
Эко-квест "Путешествие по станциям стихий" в центре "Жас қанат"
Интерактивный квест включал 5 тематических станций:
- "Атмосфера" — игра на экологическую память;
- "Гидросфера" — фильтрация воды своими руками;
- "Фауна" — мозаика из исчезающих животных;
- "Биоразнообразие" — химические эксперименты с крахмалом;
- "Последствия" — практические эко-действия и обещания.
На каждом этапе участники собирали фрагменты большой "Картины Жизни" — символа гармонии с природой. В завершение команды объединили все части полотна, символизируя коллективную ответственность за будущее планеты.
Директор штаба "Жасыл ел" Русана Сулаймонова подчеркнула:
"Важно не только убирать мусор, но и развивать осознанность, экологическую бережность у молодежи. Такие мероприятия помогают формировать устойчивое мышление и вовлекают в реальные действия".
Самое читаемое
- Невидимые герои чистоты: кто держит Астану в порядке, пока мы спим
- Казахстан на перекрёстке гигантов: зачем Си Цзиньпин приехал в Астану и что это меняет
- СМИ: граждане Израиля и Ирана массово въезжают в Россию
- Утечка года: в сеть попали персональные данные почти всего населения Казахстана
- Автобусника избили молотком по голове за требование оплатить проезд в Шымкенте