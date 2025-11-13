В Павлодарской области пресекли деятельность интернет-магазина, торгующего синтетическими наркотиками, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативники при координации прокуратуры задержали сотрудников онлайн-платформы, реализовавшей психотропные вещества.

"В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых, у которых в процессе обыска изъято порядка 186 полиэтиленовых свертков с наркотическими и психотропными веществами, а также 28 медицинских пипеток с различными наслоениями", – сообщил Болат Нурсеитов, первый заместитель начальника ДП Павлодарской области.

По его словам, данные находки подтверждают участие задержанных в незаконной деятельности, связанной с распространением наркотиков.

Одна из задержанных дала признательные показания, что может стать важным шагом в расследовании и дальнейшей борьбе с распространением наркотических веществ в регионе. По факту сбыта психотропных и наркотических веществ возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы по санкции суда.