В Павлодарской области пройдут антитеррористические учения
В связи с проведением учений возможны временные ограничения движения транспорта.
Сегодня, 22:15
31 октября с 18:00 до 2:00 часов 1 ноября на территории Павлодарской области состоятся плановые антитеррористические учения "Қазан-Антитеррор-2025", передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП региона.
Мероприятие направлено на профилактику возможных террористических актов и отработку действий по ликвидации их последствий.
В связи с проведением учений возможны временные ограничения движения транспорта. Жителей региона просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников государственных органов.
Антитеррористический оперативный штаб Павлодарской области призывает граждан доверять только официальной информации и не распространять непроверенные сведения.
