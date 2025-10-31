31 октября с 18:00 до 2:00 часов 1 ноября на территории Павлодарской области состоятся плановые антитеррористические учения "Қазан-Антитеррор-2025", передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП региона.

Мероприятие направлено на профилактику возможных террористических актов и отработку действий по ликвидации их последствий.

В связи с проведением учений возможны временные ограничения движения транспорта. Жителей региона просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников государственных органов.

Антитеррористический оперативный штаб Павлодарской области призывает граждан доверять только официальной информации и не распространять непроверенные сведения.