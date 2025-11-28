В Павлодарской области департаментом АФМ проводится расследование в отношении группы лиц, организовавших схему фиктивного трудоустройства беременных женщин, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, мошенническая схема была создана при участии сотрудницы Государственного центра выплаты пенсий, которая использовала свои профессиональные знания для осуществления незаконных действий.

Для реализации схемы руководитель отдела привлекла свою родственницу — бухгалтера, имеющую доступ к электронным цифровым подписям нескольких индивидуальных предпринимателей. Используя эти подписи без ведома их владельцев, бухгалтер оформляла фиктивные приказы о приёме на работу, расчётные ведомости и другие документы, создающие видимость законных трудовых отношений.

В мошенническую схему были вовлечены и другие участники. Несколько знакомых подозреваемых занимались поиском беременных женщин, убеждая их в законности фиктивного трудоустройства. На основании поддельных сведений уполномоченные органы назначали им пособия, после чего полученные средства распределялись между членами группы.

По данным следствия, от имени 13 индивидуальных предпринимателей более чем 50 беременным женщинам были выплачены завышенные пособия на сумму до 6 млн тенге. Ущерб государству превысил 200 млн тенге. В рамках расследования по решению суда наложен арест на три автомашины подозреваемых.

Расследование продолжается. В соответствии со статьёй 201 УПК РК дополнительные сведения пока не подлежат разглашению.