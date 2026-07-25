В Павлодарской области резко выросло число заболевших корью
С начала года в регионe корь диагностировали у 398 человек, что в четыре раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
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По данным врачей, большинство заболевших — дети в возрасте до 14 лет. Главной причиной роста заболеваемости специалисты называют отказы населения от вакцинации. На сегодняшний день в регионе более двух тысяч человек не получили профилактические прививки.
Медики призывают родителей своевременно вакцинировать детей, подчеркивая, что прививка остается самым эффективным способом защиты от кори и других опасных инфекционных заболеваний.
Благодаря проведенным профилактическим мерам в июне заболеваемость корью снизилась на 36 процентов. Кроме того, положительные результаты приносит индивидуальная разъяснительная работа с отказывающимися от прививок родителями.
"Если в прошлом году вакцинацию прошли 639 детей из этой категории, то в текущем году привито уже 244 ребенка", - сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Замзагуль Досжанова.
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