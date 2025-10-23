В Павлодарской области снижены тарифы на воду для предпринимателей
Прокуратура Железинского района Павлодарской области добилась снижения тарифов на водоснабжение для субъектов малого и среднего бизнеса, передает BAQ.KZ.
Проверка выявила, что государственное коммунальное предприятие "Көмек" с 2024 года необоснованно применяло завышенные тарифы, относя предпринимателей к категории бюджетных организаций. Это противоречит требованиям Правил формирования тарифов и ценообразования в сфере естественных монополий.
По итогам прокурорского надзора виновные должностные лица привлечены к ответственности, а тарифная политика предприятия приведена в соответствие с законодательством.
Теперь для бизнеса введена отдельная группа потребителей, и тариф на водоснабжение снижен с 207,45 до 197,08 тенге за кубический метр — на 5%.
С начала года по актам прокурорского реагирования восстановлены права 120 предпринимателей.
