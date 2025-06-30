На живописном озере Жасыбай в Баянаульском районе Павлодарской области спасательная операция завершилась благополучно, но могла обернуться настоящей бедой, передает BAQ.KZ. Семеро отдыхающих, среди которых были трое детей, оказались в ловушке непогоды после того, как отправились на лодке и катамаране к популярной туристической точке - "Острову любви".

Как сообщили в МЧС, погода изменилась стремительно: над озером поднялся сильный ветер, начался ливень, и группа уже не могла самостоятельно вернуться на берег. В этот момент на помощь пришли сотрудники оперативно-спасательного отряда, которые оперативно отреагировали на сигнал о помощи.

Благодаря быстрой и слаженной работе спасателей все участники происшествия были благополучно эвакуированы. Медицинская помощь никому не понадобилась - испуг стал единственным последствием.

Спасатели напомнили, что даже на самых спокойных и знакомых водоёмах природа способна преподнести сюрпризы.