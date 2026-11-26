На месторождении Уштаган в Баянаульском районе Павлодарской области строят золотоизвлекательное предприятие. Технологию переработки руды для него разработали учёные ВНИИцветмета, филиала Национального центра по комплексной переработке минерального сырья.

Фабрику строит ТОО «Уштаган Refinery». Она будет перерабатывать 800 тыс. тонн руды в год. Предприятие появится на территории Жанажольского и Сатпаевского сельских округов. Общественные слушания по экологическим материалам проекта назначили на 11 сентября в Доме культуры села Сатпаев. Жителей соседних сёл Кокдомбак и Муса Шорман на обсуждение привезли на транспорте.

Специалисты института изучили руды месторождения и обосновали сорбционное чановое выщелачивание. Они составили технологический регламент, и по нему недропользователь спроектировал предприятие и начал стройку. Планируемый выпуск сплава Доре составит от 0,8 до 0,9 тонны в год.

Как достают золото из камня

Самородки, как в фильмах про золотую лихорадку, сегодня почти не встречаются. Большая часть золота рассеяна в породе мельчайшими частицами, которые не разглядеть глазом. Часто на целую тонну руды приходится всего несколько граммов металла. Поэтому золото не выкапывают, а буквально растворяют.

При чановом выщелачивании руду сначала дробят и измельчают почти в пыль. Потом её смешивают с водой, и получается жидкая масса, которую называют пульпой. Её загружают в огромные чаны с мешалками и добавляют слабый раствор, в котором золото растворяется. Сорбционным этот метод называют потому, что прямо в чанах работают сорбенты, специальный активированный уголь или смолы. Они как губка впитывают растворённое золото. Затем металл снимают с сорбента и выплавляют в слитки.

Кучное выщелачивание устроено проще. Руду насыпают огромными кучами на водонепроницаемое основание и неделями поливают раствором. Он просачивается сквозь породу и уносит золото с собой. Такой способ подходит для бедных руд, перерабатывать которые на фабрике невыгодно.

Растворять золото таким способом начали в конце XIX века. С тех пор метод стал основным для золотодобычи по всей планете.

Результат такой работы называют сплавом Доре, от французского слова doré, «позолоченный». Это ещё не чистое золото, а слиток золота с серебром и примесями. Чтобы получить металл пробы 999,9, сплав отправляют на аффинажный завод.

От лаборатории до фабрики

Институт работает с золоторудными месторождениями страны не первый год. В 2008 году при участии его учёных на Секисовском месторождении запустили фабрику сорбционного выщелачивания. В 2009 году на участке Северный Райгородок заработало предприятие кучного выщелачивания, а в 2014 году такое же производство появилось на месторождении Шарык.

За 35 лет Независимости в Казахстане модернизировали действующие обогатительные фабрики и запустили новые. Директор ВНИИцветмета Игорь Старцев приурочил рассказ о проекте к юбилею.