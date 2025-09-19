В Павлодарской области стартовал необычный и в то же время эффективный проект по снижению аварийности на дорогах — на наиболее опасных участках трасс начали искусственно сужать проезжую часть, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Мера, которая активно используется в ряде развитых стран, направлена на принудительное снижение скорости и повышение внимательности водителей. По словам специалистов, сужение полос заставляет автомобилистов более внимательно следить за обстановкой и соблюдать скоростной режим, что, как показывают исследования, напрямую влияет на уровень аварийности.

"Комплекс предпринимаемых мер направлен на формирование более безопасной и контролируемой дорожной среды", — отметил исполняющий обязанности начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Азамат Куркебаев.

Пилотный проект реализуется в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" и охватывает 171 км автодороги Павлодар – Кызылорда. Именно этот участок был выбран после анализа, проведённого сотрудниками полиции.

На первом этапе проекта в зонах сужения работают сотрудники патрульной полиции. Они не только следят за соблюдением правил, но и разъясняют водителям цели нововведений, отвечают на вопросы и помогают адаптироваться к новым условиям движения.