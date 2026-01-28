Заместитель руководителя отдела ЖКХ Экибастуза лишился должности после попытки сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает BAQ.kz.

Его дисциплинарное дело рассмотрели на совете по этике Агентства по делам государственной службы по Павлодарской области.

Инцидент произошел в конце 2025 года. Госслужащий Айдын Кояганов после мероприятия сел за руль личного автомобиля в нетрезвом состоянии, однако был остановлен полицейскими во дворе собственного дома. Сотрудники полиции зафиксировали у него среднюю степень опьянения.

В суде Кояганов полностью признал вину. Решением Экибастузского городского суда его приговорили к 15 суткам административного ареста и лишили водительских прав на семь лет.

На заседании совета по этике чиновник принес извинения и попытался объяснить свой поступок семейными обстоятельствами, отметив, что в тот день заболел ребенок, а вызвать такси не удалось.

Однако члены совета заняли жесткую позицию. Амангельды Хамзин заявил, что в подобных ситуациях госслужащие не могут оставаться на занимаемых должностях и должны сами уходить со службы.

В то же время председатель Павлодарского городского маслихата Кобыланбек Кожин предложил ограничиться предупреждением о неполном служебном соответствии, ссылаясь на кадровый дефицит и признание вины.

Окончательную точку в обсуждении поставил председатель совета по этике, руководитель департамента Агентства по делам госслужбы по Павлодарской области Мадияр Абильдин. Он подчеркнул, что дело получило широкий общественный резонанс и мягкое наказание станет плохим сигналом для других госслужащих.

По итогам голосования большинство членов совета поддержали рекомендацию об увольнении Айдына Кояганова с государственной службы.