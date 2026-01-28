В Павлодарской области уволили экибастузского чиновника за пьяную езду
Заместитель руководителя отдела ЖКХ Экибастуза лишился должности после попытки сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Заместитель руководителя отдела ЖКХ Экибастуза лишился должности после попытки сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает BAQ.kz.
Его дисциплинарное дело рассмотрели на совете по этике Агентства по делам государственной службы по Павлодарской области.
Инцидент произошел в конце 2025 года. Госслужащий Айдын Кояганов после мероприятия сел за руль личного автомобиля в нетрезвом состоянии, однако был остановлен полицейскими во дворе собственного дома. Сотрудники полиции зафиксировали у него среднюю степень опьянения.
В суде Кояганов полностью признал вину. Решением Экибастузского городского суда его приговорили к 15 суткам административного ареста и лишили водительских прав на семь лет.
На заседании совета по этике чиновник принес извинения и попытался объяснить свой поступок семейными обстоятельствами, отметив, что в тот день заболел ребенок, а вызвать такси не удалось.
Однако члены совета заняли жесткую позицию. Амангельды Хамзин заявил, что в подобных ситуациях госслужащие не могут оставаться на занимаемых должностях и должны сами уходить со службы.
В то же время председатель Павлодарского городского маслихата Кобыланбек Кожин предложил ограничиться предупреждением о неполном служебном соответствии, ссылаясь на кадровый дефицит и признание вины.
Окончательную точку в обсуждении поставил председатель совета по этике, руководитель департамента Агентства по делам госслужбы по Павлодарской области Мадияр Абильдин. Он подчеркнул, что дело получило широкий общественный резонанс и мягкое наказание станет плохим сигналом для других госслужащих.
По итогам голосования большинство членов совета поддержали рекомендацию об увольнении Айдына Кояганова с государственной службы.
Самое читаемое
- Какая категория казахстанцев получит повышенные выплаты на 10% с января 2026 года
- Видео о преследовании в Семее вызвало резонанс в соцсетях
- В Алматы водитель автобуса скончался во время рейса
- Отчим надругался над ребёнком и покончил с собой в Мангистауской области
- Трамп отказался от военного сценария в Гренландии из-за риска импичмента