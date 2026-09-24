В Павлодарской области в 2,5 раза завысили занятость осужденных
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Прокуратура Павлодарской области выявила 289 осужденных, которых включили в отчетность как трудоустроенных, хотя фактически они не работали и не имели трудовых договоров, передает BAQ.KZ.
Нарушение нашли в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы.
По официальным данным, из 855 трудоспособных осужденных работающими считались 494 человека. Проверка пенсионных отчислений и социальных выплат показала, что реально трудоустроены были только 205.
Разница составила 289 человек. В итоге показатель занятости осужденных оказался завышен в 2,5 раза.
Прокуратура установила, что фиктивное трудоустройство этих людей было оформлено приказом филиала «Еңбек-Павлодар».
То есть в отчетности осужденные проходили как работающие, хотя подтверждающих трудовых договоров и фактической занятости не было.
В надзорном органе связали нарушения с ненадлежащей организацией работы по трудоустройству осужденных.
После внесения прокурорского представления виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
Прокуратура подчеркнула, что речь идет не о единичных расхождениях в документах, а о системном завышении показателей занятости в одном учреждении.
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