В Павлодарской области в ДТП погиб водитель, четверо пострадали
Сегодня, 12:17
5 октября на автодороге "Щарбакты – Сосновая" в трех километрах от села Орловка произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает BAQ.KZ.
По данным департамента полиции Павлодарской области, водитель автомобиля Toyota Mark II не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет.
"В результате погиб водитель и четверо пассажиров получили травмы. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования", — сообщили в полиции.
По факту возбуждено уголовное дело.
