В Павлодарской области вернули государству землю почти на 1 млрд тенге

Четыре участка общей площадью более 1600 гектаров вернули государству в Павлодарской области. Часть земли годами не использовали по назначению, другую передали с нарушением требований Водного кодекса, передает BAQ.KZ.

Самый крупный эпизод выявили в Экибастузском регионе. Там 797 гектаров выделили под частное лесоразведение. По данным прокуратуры, участок фактически простаивал, работы по посадке деревьев не проводились.

Еще 820 гектаров находились в районах Теренколь и Аккулы. Земли водного фонда передали трем лицам для ведения рыбного хозяйства. При этом обязательного согласования с Бассейновой водной инспекцией не было.

Проверку провела природоохранная прокуратура. После выявленных нарушений в уполномоченные органы внесли акт надзора.

В итоге все четыре участка вернули государству. Их общая кадастровая стоимость оценивается примерно в 1 млрд тенге.

К дисциплинарной ответственности привлекли должностных лиц, причастных к нарушениям. В их числе руководство отделов земельных отношений.

В прокуратуре уточнили, что речь идет как о незаконно предоставленных участках, так и о земле, которую длительное время не использовали по целевому назначению.