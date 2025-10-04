  • 4 Октября, 04:46

В Павлодарской области водитель погиб в ДТП с КамАЗом

Спасатели извлекли тело мужчины с помощью специнструмента

Сегодня, 03:24
АВТОР
Фото: ДЧС Павлодарской области

В Павлодарской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На трассе Успенка – Достык, недалеко от села Ольгинка, опрокинулся грузовик КамАЗ, передает BAQ.KZ со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в ДЧС региона, информация о ДТП поступила на пульт "112" 3 октября. Прибывшие спасатели обнаружили зажатого в кабине водителя без признаков жизни. С помощью гидравлического инструмента тело мужчины извлекли и передали сотрудникам полиции.

В аварии также пострадал пассажир грузовика. Его личность и состояние уточняются.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, обстоятельства трагедии расследуются.

