В Павлодарской области водитель погиб в ДТП с КамАЗом
Спасатели извлекли тело мужчины с помощью специнструмента
Сегодня, 03:24
111Фото: ДЧС Павлодарской области
В Павлодарской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На трассе Успенка – Достык, недалеко от села Ольгинка, опрокинулся грузовик КамАЗ, передает BAQ.KZ со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Как сообщили в ДЧС региона, информация о ДТП поступила на пульт "112" 3 октября. Прибывшие спасатели обнаружили зажатого в кабине водителя без признаков жизни. С помощью гидравлического инструмента тело мужчины извлекли и передали сотрудникам полиции.
В аварии также пострадал пассажир грузовика. Его личность и состояние уточняются.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, обстоятельства трагедии расследуются.
