В Павлодарской области возбуждены уголовные дела против двух мужчин по фактам навязчивого преследования женщин. Случаи зарегистрированы в рамках республиканской акции по противодействию сталкингу, сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции, передает BAQ.KZ.

Первый эпизод произошел в Иртышском районе. Местная жительница обратилась к правоохранителям с заявлением на бывшего супруга, который систематически преследовал ее и отправлял навязчивые сообщения в социальных сетях, пытаясь установить контакт вопреки ее желанию. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Второй случай зафиксирован в Павлодаре. По словам заявительницы, ее бывший молодой человек на протяжении пяти лет продолжал преследование, регулярно направляя оскорбительные сообщения и угрозы через соцсети. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

В полиции напомнили, что сталкинг представляет собой незаконное и навязчивое преследование человека с попытками установить контакт против его воли. Гражданам рекомендуют четко заявлять о нежелании общаться, прекращать любые контакты с преследователем и фиксировать все факты давления.

Правоохранительные органы призывают не игнорировать подобные ситуации и своевременно обращаться за помощью.