В этом году в Павлодарской области сложилась беспрецедентная ситуация, которая поставила под угрозу деятельность предприятий, занимающихся добычей ценного рачка Artemia salina. Проблема возникла из-за отсутствия аккредитации у организации, которая на протяжении многих лет готовила биологические обоснования - ключевой документ для получения квот на добычу ценного рачка, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как пояснили предприниматели, получившие в аренду горько-соленые водоемы и добывающие там цисты артемии, ежегодно они обязаны предоставлять в уполномоченный орган биологическое обоснование для определения предельно допустимого объема изъятия цист рачка Artemia salina. Этот документ является основой для утверждения лимитов на вылов.

В прошлом году утвержденный объем составил более 900 тонн. Больше всего цист артемии планировалось добыть на озере Туз в районе Аккулы - 98 тонн, следующие в списке - озера Сейтень, Калатуз, Шарбакты и Кабантакыр. При этом на новый сезон утвержден объем всего в 86 тонн - в десять раз меньше. И весь он приходится на два водоема, закрепленных за одним природопользователем - ТОО "НТПО КазАрт".

Больше никому лимиты не утвердили. Причина - грубые нарушения, выявленные в ходе прокурорской проверки.

Ценные рачки

Артемия салина - это микроскопический рачок, чьи яйца или цисты ценятся во всём мире. Их используют как корм в рыбных хозяйствах, применяют при производстве косметики и даже в медицине. Казахстан давно и прочно занял своё место на этом рынке, а Павлодарская область до недавнего времени обеспечивала около половины всего объёма добычи в стране.

- У нас нет конечной переработки. В нашем регионе добывают сырьё, проходит сушка, мойка, затем цисты артемии отправляют на экспорт. В основном - в Китай, Узбекистан, даже иногда в Индию, - объяснила Самал Темирбулатова, руководитель отдела рыбной инспекции по Павлодарской области.

Сезон добычи артемии обычно начинается в конце августа и продолжается до ноября, практически до ледостава. По словам Самал Темирбулатовой такая ситуация, когда добыча массово приостанавливается из-за проблем с документами, возникла впервые.

- Из 28 закрепленных водоемов для сбора и заготовки цист артемии только два получили лимиты на предстоящий год, начиная с 1 июля. Оставшиеся 26 не получили лимиты по причине того, что биологические обоснования были подготовлены неаккредитованной организацией, - уточнила руководитель отдела рыбной инспекции по Павлодарской области.

То есть сейчас добыча разрешена только на двух водоемах из почти 30-ти. Это озера Шарбакты в районе Аккулы и Тобылгысор в Актогайском районе. Там планируют добыть 80,3 и 6,3 тонны цист артемии, соответственно.

- Прокуратура установила нарушения ещё до завершения предыдущего лимита. То есть другие предприниматели в этом сезоне к работе не приступали. И сейчас утверждён очень маленький объем - на 80% меньше, чем ожидалось, - уточнили в управлении недропользования.

При этом предприниматели платят за добычу ценного рвчка по ставке 0,045 МРП за килограмм - около 177 тысяч тенге за тонну. А вот рыночная цена, по которой цисты артемии реализуют за рубеж в разы выше. Тут считают уже в долларах.

Системная проблема

Весной специализированная природоохранная прокуратура области проверила работу Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства на предмет соблюдения законодательства в сфере охраны и воспроизводства рыбных ресурсов и других водных животных. Обнаружилось, что грубые нарушения были допущены при определении лимитов на вылов цист артемий.

В результате предприятия, добывающие рачка , лишились лимита на промысел. Договор, который они заключали с неаккредитованной организацией, признали неправомерным, потому как Консорциум, разработавший биологическое обоснование, не является юридическим лицом.

- За период с 2021 по 2025 годы лимиты на вылов цист артемий на территории Павлодарской области резко возросли. К примеру, на озере Туз в Баянаульском районе квота на вылов цист артемий на период 2021-2022 годы составляла 9 тонн. С каждым годом квота увеличивалась, и на сезон 2025-2026 должна была уже составлять 78 тонн, - рассказал специализированный природоохранный прокурор Ерлан Салханов.

В ведомстве подчеркивают: такая динамика добычи может привести к истощению биологических ресурсов либо полному их исчезновению. При этом, природопользователь не занимается искусственным разведением цист артемий, только - промысловым ловом, отправляя весь полученный объем за пределы Казахстана.

- Проверкой установлено, что по 26 закрепленным горько-соленым водоемам, в нарушение п.5 Правил подготовки биологических обоснований, пользователи заключали договоры на разработку биологических обоснований с неаккредитованной в качестве субъекта научной или научно-технической деятельности организацией, - сообщил Ерлан Салханов.

По сведениям природоохранной прокуратуры, уже потом данная организация в рамках договора о совместной деятельности привлекала научную организацию и в форме консорциума разрабатывала биологические обоснования.

- Однако консорциум как форма простого товарищества не является юридическим лицом, а потому не может признаваться надлежащим исполнителем работ, подлежащих обязательному выполнению аккредитованными субъектами. Следовательно, биологические обоснования, разработанные с нарушением норм действующего законодательства, не могут служить основанием, для определения лимитов изъятия биоресурсов, - подчеркнул природоохранный прокурор.

Отвечая на вопрос о возможных последствиях, Ерлан Салханов отметил, что это приводит к "нелегитимности" обоснования и, соответственно, отсутствию квоты на вылов. Выдать временные разрешения, чтобы бизнес не потерял деньги и время, не позволяет закон.

- Лимит на изъятие рыбных ресурсов и других водных животных устанавливается на период с 1 июля текущего года по 1 июля будущего года. Учитывая, что уполномоченным органом биологическое обоснование не утверждено, а иной механизм по вылову объектов животного мира законодательством не предусмотрен, оснований для выдачи разрешений на вылов цист артемий не имеется, - разъяснил Ерлан Салханов.

По выявленным нарушениям прокуратурой внесено представление в уполномоченный орган об их устранении. Ерлан Салханов также отметил, что проблема носит системный характер.

- Учитывая, что пользователи 26 водоемов на протяжении более 5 лет заключали договоры с необоснованно привлеченным юридическим лицом, указанные обстоятельства свидетельствуют о системном характере проблемы, - отметил прокурор.

Но тут нужно отметить, что в Павлодарской области, богатой горько-солеными озерами, добыча цист артемии всегда сопровождалась скандалами. Не одна проблема, так другая.

До того, как водоемы передали в аренду предпринимателям, рачков здесь добывали в основном местные жители. Поначалу попытки навести порядок только спровоцировали новые конфликты. Между арендаторами и местным населением регулярно возникали столкновения, доходило до драк. Сельчане объясняли - у них просто нет других способов заработка.

В 2015 году ситуация обострилась до такой степени, что произошла перестрелка. Однако и после этого незаконная добыча рачков не прекратилась: спустя две недели на российско-казахстанской границе задержали мужчину, который вез 3 центнера рачков артемии салина. А уже в 2019 году браконьеры, промышляющие добычей артемии, набросились с кулаками на инвестора озера Маралды. И даже сейчас проблема нелегального промысла остается актуальной. Так, в 2024 году в регионе было изъято около 500 мешков незаконно добытого рачка Artemia salina, что составляет более 25 тонн. Как оказалось, в Аксу выявили подпольный цех, где группа лиц без разрешительных документов занималась очисткой и переработкой артемии.

Чьи права нарушены

В 2025 году предприниматели, оказавшись в тупиковой ситуации из-за подготовки документов неаккредитованной организацией, обратились за помощью в Палату предпринимателей.

- На территории Павлодарской области в течение нескольких лет субъекты рыбного хозяйства заключали договоры с ТОО "Экологический центр Прииртышье", действующим в Консорциуме с ТОО научно-производственное предприятие "Биосфера", имеющим аккредитацию в качестве субъекта научной деятельности. В текущем году по результатам проверки прокуратуры выяснилось, что данный Консорциум не может проводить научные исследования и выдавать биологическое обоснование. В связи с чем, стоит вопрос об отказе в выделении лимитов на изъятие цист артемии на период с 1 июля 2025 года по 1 июля 2026 года на основании обоснований, выданных Консорциумом. Считаем, что в данной ситуации нарушаются наши права, - написали в своем обращении представители бизнеса.

Подписи в документе поставили руководители нескольких предприятий, в том числе - ИП "Кожабеков", ТОО "СП "ИНВЕ- Мангистаубиоресурс" , ТОО "Sanbao Ktk co LTD", ТОО "Eko Stroiproekt" и ТОО "Qazaq Artemia".

Директор Палаты предпринимателей в ответ на их жалобу предложил создать рабочую группу и найти такой выход из сложившейся ситуации, чтобы бизнес не пострадал.

Успеть до сентября

Как нам объяснили в отделе рыбинспекции один вариант все же есть. По словам Самал Темирбулатовой, из 26 водоемов, по которым возникли проблемы, площадь 13-ти не превышает 500 гектаров. По ним можно заново провести научную работу в виде экспертной оценки и подготовить биологические обоснования заново. Займутся этим аккредитованные организации. Есть шанс успеть до осени и не потерять полгода.

- По информации Комитета, сделать дополнение к приказу о лимитах можно. И тогда уже в сентябре мы получим лимиты на те водоёмы, площадь которых не превышает 500 гектаров, - прокомментировала Самал Темирбулатова.

Другими словами, сейчас предприниматели рискуют понести крупные убытки, а регион - потерять лидерство по добыче артемии. Однако есть шанс восстановить лимиты до осени, если документы для небольших озёр успеют переоформить.