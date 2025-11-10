В Павлодарской области введено ограничение движения автобусов из-за гололеда
Фото: pixabay.com
10 ноября 2025 года в 11:00 на участке автодороги республиканского значения "Павлодар–Щербакты–граница РФ" (км 0–112) введено ограничение движения для общественного автотранспорта (автобусов), передает BAQ.KZ.
Причиной ограничений стали ухудшение погодных условий, гололед и понижение температуры, сообщили в региональных дорожных службах.
Водителям и пассажирам рекомендуется учитывать изменения в движении и соблюдать правила безопасности.
