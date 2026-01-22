В 2025 году бюджет Павлодарской области получил почти 850 млрд тенге, при этом количество налоговых проверок сократилось, сообщает BAQ.kz со ссылкой на департамент государственных доходов региона.

По словам руководителя департамента Ержана Токтарханова, рост поступлений был достигнут без усиления давления на бизнес и граждан. "Мы ушли от массовых проверок. Сегодня важны точная аналитика, работа с рисками и сопровождение налогоплательщика", — подчеркнул он.

Департамент отмечает, что снижение налоговой задолженности произошло как за счёт добровольного погашения долгов, так и в рамках законного взыскания. Одновременно продолжилась цифровизация услуг: почти все сервисы теперь доступны онлайн, что сократило очереди и снизило число спорных ситуаций.

Особое внимание уделялось работе с секторами, ранее часто остававшимися в "тени" — общепитом, фитнес-индустрией, онлайн-деятельностью и другими. Также велась работа по повышению налоговой культуры населения через акции с чеками и бонусами.

В департаменте подчеркивают, что в 2026 году курс на снижение административной нагрузки и развитие электронных сервисов будет продолжен, а качество администрирования — усилено.