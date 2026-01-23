В Павлодарской области выросли налоговые поступления при сокращении проверок
В 2025 году бюджет Павлодарской области получил почти 850 млрд тенге, при этом количество налоговых проверок сократилось, сообщает департамент государственных доходов региона.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В 2025 году бюджет Павлодарской области получил почти 850 млрд тенге, при этом количество налоговых проверок сократилось, сообщает департамент государственных доходов региона, сообщает BAQ.kz.
По словам руководителя департамента Ержана Токтарханова, рост поступлений был достигнут без усиления давления на бизнес и граждан. "Мы ушли от массовых проверок. Сегодня важны точная аналитика, работа с рисками и сопровождение налогоплательщика", — подчеркнул он.
Департамент отмечает, что снижение налоговой задолженности произошло как за счёт добровольного погашения долгов, так и в рамках законного взыскания. Одновременно продолжилась цифровизация услуг: почти все сервисы теперь доступны онлайн, что сократило очереди и снизило число спорных ситуаций.
Особое внимание уделялось работе с секторами, ранее часто остававшимися в "тени" — общепитом, фитнес-индустрией, онлайн-деятельностью и другими. Также велась работа по повышению налоговой культуры населения через акции с чеками и бонусами.
В департаменте подчеркивают, что в 2026 году курс на снижение административной нагрузки и развитие электронных сервисов будет продолжен, а качество администрирования — усилено.
Самое читаемое
- Кто вошёл в состав Конституционной комиссии: полный перечень
- В Кентау задержан мужчина по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних
- Девятиклассник скончался прямо во время урока в Каскелене
- "Любовь только по согласию": депутат высказался о похищении невест в Казахстане
- Что будет с микрокредитами и МФО в Казахстане в 2026 году