В Павлодаре состоялась коллегия прокуратуры, на которой рассмотрели результаты проверки в сфере недропользования, передает BAQ.KZ.

Выяснилось, что на территории области ряд компаний занимались добычей полезных ископаемых без необходимых разрешений. В частности, ТОО "IBM Gold" с начала 2025 года в Баянаульском районе осуществляло добычу золота и серебра без экологического разрешения.

Кроме того, нарушения выявлены ещё у 11 предприятий. В восьми случаях добыча велась за пределами контрактных территорий, а также зафиксированы факты незаконного продления сроков действия контрактов.

На коллегии обсудили и недостатки государственного контроля в этой сфере. В совещании участвовали представители прокуратуры, правоохранительных органов, а также экологических и налоговых структур.

По итогам заседания был разработан алгоритм взаимодействия госорганов, направленный на повышение эффективности выявления и пресечения нарушений в сфере недропользования.

По всем фактам будут приняты меры, включая процессуальные.