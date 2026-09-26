В Павлодарской области за бесконтрольный выпас наказали почти 1,8 тыс. владельцев скота
Более 27 тысяч голов скота поместили в места временного содержания.
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В Павлодарской области проводятся рейды по выявлению бесхозно пасущегося скота вдоль автомобильных дорог.
С начала года на штрафзагоны поместили 27 148 голов скота.
По данным полиции, во время рейдов выявляются владельцы, которые оставляют животных без присмотра. Так, на 168-м километре автодороги Павлодар – Астана обнаружили бесхозно пасущихся лошадей. Пастуха на месте не было.
Также лошадей без присмотра выявили на 6-м километре автодороги Павлодар – Русская Поляна. Полицейские установили владельцев животных, после чего лошадей поместили на штрафстоянку. В отношении хозяев составили административные протоколы.
С начала года в области к административной ответственности привлекли 1 794 владельца скота за нарушение правил выпаса.
Полиция предупредила владельцев о необходимости не оставлять животных без присмотра и не допускать их выхода на территории населённых пунктов и автомобильные дороги.
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