В Павлодарской области за бесконтрольный выпас наказали почти 1,8 тыс. владельцев скота

В Павлодарской области проводятся рейды по выявлению бесхозно пасущегося скота вдоль автомобильных дорог.

С начала года на штрафзагоны поместили 27 148 голов скота.

По данным полиции, во время рейдов выявляются владельцы, которые оставляют животных без присмотра. Так, на 168-м километре автодороги Павлодар – Астана обнаружили бесхозно пасущихся лошадей. Пастуха на месте не было.

Также лошадей без присмотра выявили на 6-м километре автодороги Павлодар – Русская Поляна. Полицейские установили владельцев животных, после чего лошадей поместили на штрафстоянку. В отношении хозяев составили административные протоколы.

С начала года в области к административной ответственности привлекли 1 794 владельца скота за нарушение правил выпаса.

Полиция предупредила владельцев о необходимости не оставлять животных без присмотра и не допускать их выхода на территории населённых пунктов и автомобильные дороги.