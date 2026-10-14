В Павлодарской области за девять месяцев выдворили 99 иностранцев

В Павлодарской области за девять месяцев 2026 года к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства привлекли 6 279 человек, в том числе 1 504 иностранца. Ещё 99 иностранных граждан выдворили из Казахстана по решению суда, сообщили в департаменте полиции региона.

По данным полиции, в области регулярно проводят рейды и целевые проверки для выявления нарушений миграционного законодательства. За нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы к ответственности привлекли 119 работодателей.

За этот же период гражданство Казахстана получили 595 иностранцев. Разрешения на выезд из страны на постоянное место жительства выдали 254 жителям области. Из них 94 человека направились в страны дальнего зарубежья, ещё 160 — в государства СНГ. Кроме того, удостоверения личности и паспорта оформили 64 961 жителю региона.