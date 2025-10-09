  • 9 Октября, 15:53

В Павлодарской области за месяц погибло более 2 тысяч голов домашней птицы

Сегодня, 14:41
89
Фото: Государственное учреждение «Управление ветеринарии Павлодарской области»

С 3 сентября по 8 октября 2025 года в восьми населённых пунктах Павлодарской области зарегистрированы случаи заболевания и падежа домашней птицы, передает BAQ.KZ.

По данным ветеринарной службы, пострадали 44 частных подворья в районах Тереңкөл, Актогайский, Щербактинский, Железинский и Иртышский. Общее количество павших птиц составило 2 256 голов.

Случаи гибели зафиксированы в сёлах Жанакурлыс, Коржынколь, Алтай, Шилекты, Орловка, Жанажулдыз, Церковное и Северное. От павших птиц были отобраны образцы для проведения лабораторных исследований. Пробы направлены в Национальный референтный центр по ветеринарии в Астане. Специалисты проверяют возможное наличие высокопатогенного птичьего гриппа, болезни Ньюкасла, пастереллёза и сальмонеллёза. Результаты анализов ожидаются.

Тем временем ветеринарные службы на местах ежедневно обходят подворья, занимаются точечным лечением птицы, ведут учёт и утилизацию павших особей. Все действия проводятся в соответствии с ветеринарными требованиями и под контролем региональных властей.

Власти подчёркивают, что ситуация находится на постоянном контроле.

