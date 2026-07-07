В Павлодарской области задержали подозреваемых в вымогательстве денег

В Павлодарской области полицейские пресекли деятельность группы, подозреваемой в серии вымогательств. Операция прошла сразу в двух городах – Аксу и Экибастузе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью совместно с ДКНБ задержали подозреваемых, которые, по предварительной информации, систематически требовали у граждан деньги, угрожая применением насилия.

Среди потерпевших оказались студенты учебных заведений и работники крупных промышленных предприятий.

Во время обысков правоохранители изъяли денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты, документы и другие вещественные доказательства. Автомобили, которыми пользовались фигуранты, помещены на специализированную стоянку.

"По фактам вымогательства возбуждены уголовные дела. В органы полиции доставлены 10 человек, четверо из которых арестованы. Полицией проверяется причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений", – сообщил заместитель начальника управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области Диас Кадыров.

Следственные действия продолжаются.