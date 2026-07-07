В Павлодарской области задержали подозреваемых в вымогательстве денег
По данным полиции, деньги под угрозами требовали у студентов и работников крупных предприятий.
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В Павлодарской области полицейские пресекли деятельность группы, подозреваемой в серии вымогательств. Операция прошла сразу в двух городах – Аксу и Экибастузе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным полиции, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью совместно с ДКНБ задержали подозреваемых, которые, по предварительной информации, систематически требовали у граждан деньги, угрожая применением насилия.
Среди потерпевших оказались студенты учебных заведений и работники крупных промышленных предприятий.
Во время обысков правоохранители изъяли денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты, документы и другие вещественные доказательства. Автомобили, которыми пользовались фигуранты, помещены на специализированную стоянку.
"По фактам вымогательства возбуждены уголовные дела. В органы полиции доставлены 10 человек, четверо из которых арестованы. Полицией проверяется причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений", – сообщил заместитель начальника управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области Диас Кадыров.
Следственные действия продолжаются.
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