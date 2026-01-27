В Павлодарской области задержали любителя скорости
Сегодня, 06:24
85Фото: фото из открытых источников
На трассе Павлодар – Астана полицейские остановили водителя KIA K5, который гнал со скоростью 179 км/ч при разрешенных 140 км/ч, сообщает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДП.
— В отношении нарушителя составлен административный протокол с наложением штрафа, — сообщил начальник управления административной полиции ДП Павлодарской области Бакибай Ахмедьянов.
Превышение скорости остается одним из самых частых нарушений на дорогах. Полицейские отмечают, что несмотря на усилия, нарушителей меньше не становится. С начала года в регионе зафиксировано почти 12 тысяч случаев превышения скорости.
