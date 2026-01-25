В городе Аксу Павлодарской области сотрудники полиции задержали 26-летнюю жительницу Алматы, подозреваемую в сбыте синтетических наркотиков, передаёт BAQ.KZ.

По информации правоохранительных органов, женщину задержали в момент попытки разместить тайник с запрещёнными веществами на территории города. Во время личного досмотра у неё обнаружили 29 свёртков с белым кристаллическим порошком. Позже полицейские выявили ещё 28 аналогичных тайников, оборудованных на улицах Аксу.

Экспертиза показала, что изъятые вещества являются синтетическими наркотиками общей массой более 50 граммов.

Как сообщили в полиции, подозреваемая прибыла в город с целью распространения запрещённых веществ. Координаты мест для размещения тайников она получала через мессенджер, после чего фасовала наркотики на дозы и прятала их в заранее подготовленных местах.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая взята под стражу, расследование продолжается.