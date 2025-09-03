Редкий случай для Китая: во время прямой трансляции военного парада в Пекине в эфир попал незапланированный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. Вместо привычных тем политики и безопасности лидеры обсуждали технологии продления жизни и даже возможность бессмертия.

Фрагменты беседы, которую они вели вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном по пути к воротам Тяньаньмэнь, зафиксировали камеры, сообщает Bloomberg. На записи слышно, как Си Цзиньпин упоминает: "В наши дни… 70 лет", намекая, что еще недавно столь почтенный возраст был редкостью. Переводчик добавил по-русски: "Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок".

Путин подхватил тему: "Благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать, и люди смогут жить все моложе и даже достичь бессмертия". Его слова перевели на китайский, а затем и на корейский. Си заключил: "Прогнозы показывают, что в этом веке есть шанс дожить и до 150".

Позже, на пресс-конференции, Путин подтвердил: разговор действительно касался долголетия.

Современные медицинские и хирургические методы позволяют человечеству надеяться, что активная жизнь будет продолжаться гораздо дольше, — сказал он.

Bloomberg отмечает: в Китае крайне редко происходят такие незапланированные утечки, особенно во время тщательно подготовленных мероприятий государственного масштаба.