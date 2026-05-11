В перинатальном центре Костаная пожаловались на отсутствие горячей воды

Жительницы Костаная сообщили в социальных сетях о проблемах с горячим водоснабжением в областном перинатальном центре в период плановых отключений по городу, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kazinform.

По словам пациенток, отсутствие горячей воды создает трудности в бытовых условиях, в том числе при пользовании душевыми. Одна из рожениц отметила, что после родов женщины не могут полноценно помыться сами и искупать новорождённых. В комментариях другие горожанки подтвердили, что подобная ситуация возникает не впервые.

В Управлении здравоохранения Костанайской области пояснили, что на время отключений в медучреждении задействованы резервные водонагреватели.

«В период планового отключения горячего водоснабжения функционируют 18 резервных водонагревателей, установленных в родильных залах, послеродовых отделениях, гинекологии, операционном блоке, ОАРИТ и других подразделениях», — сообщили в учреждении.

При этом в медцентре отметили, что установка водонагревателей в каждую палату невозможна из-за ограниченной мощности электросетей.