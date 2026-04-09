!7-летнего школьника, убившего учительницу на крыльце школы Добрянки в Пермском крае РФ, арестовали на два месяца, передает BAQ.KZ со ссылкой на российские СМИ.

Отметим, что нападение произошло 7 апреля. Учительница была госпитализирована, и впоследствии в больнице скончалась от полученных травм.

По данным СМИ, подросток состоял на учете в полиции. У него были серьезные проблемы с учебой, и учительница планировала не допустить его к экзаменам.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье "Убийство")и статье "Халатность" УК РФ.