В Персидском заливе скопились тысячи судов с нефтью из-за ситуации в Ормузском проливе

В Персидском заливе оказались заблокированы около 2 тысяч судов, на борту которых находится порядка 132 млн баррелей нефти, передает BAQ.KZ.

По данным CNN, в районе также остаются около 20 тысяч моряков.

Скопление судов связано с напряженной ситуацией вокруг Ормузского пролива. Иранские власти заявили, что временно открыли пролив для коммерческих судов на период действия перемирия, достигнутого между Ираном, США и Израилем.

При этом, как отмечают СМИ, у судовладельцев и экипажей остается менее недели, чтобы покинуть акваторию до завершения режима прекращения огня.

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи официально подтвердил открытие Ормузского пролива для торгового судоходства. Однако Тегеран предупредил, что может вновь закрыть его, если США продолжат блокировать иранские порты.

По оценкам, усиление давления со стороны Вашингтона может привести к сокращению экспорта иранской нефти до 2 млн баррелей в сутки, что создает серьезные риски для экономики страны, во многом зависящей от энергетических доходов.