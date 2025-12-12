В Перу в ДТП с автобусом погибли семь человек
На юге Перу произошла серьёзная авария, унёсшая жизни по меньшей мере семи человек. Межпровинциальный автобус перевернулся в регионе Куско в первые часы четверга, ранения получили около 35 пассажиров, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Анадолу".
По данным государственного агентства Andina, трагедия произошла около 02:00 по местному времени недалеко от населённого пункта Альто-Маркири, расположенного в районе Окоруро провинции Эспинар. На данный момент причины ДТП устанавливаются, однако известно, что участок дороги, на котором произошла авария, считается сложным для ночного движения.
Всех пострадавших доставили в больницу Эспинара. По крайней мере пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии, медики продолжают бороться за их жизни.
Местные власти обещают провести тщательное расследование, чтобы установить обстоятельства трагедии и предотвратить подобные происшествия в будущем.
