На юге Перу произошла серьёзная авария, унёсшая жизни по меньшей мере семи человек. Межпровинциальный автобус перевернулся в регионе Куско в первые часы четверга, ранения получили около 35 пассажиров, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Анадолу".

По данным государственного агентства Andina, трагедия произошла около 02:00 по местному времени недалеко от населённого пункта Альто-Маркири, расположенного в районе Окоруро провинции Эспинар. На данный момент причины ДТП устанавливаются, однако известно, что участок дороги, на котором произошла авария, считается сложным для ночного движения.

Всех пострадавших доставили в больницу Эспинара. По крайней мере пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии, медики продолжают бороться за их жизни.

Местные власти обещают провести тщательное расследование, чтобы установить обстоятельства трагедии и предотвратить подобные происшествия в будущем.