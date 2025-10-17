Политический кризис в Перу продолжает стремительно набирать обороты: уже месяц по всей стране не утихают массовые протесты, вызванные недовольством населения низкими зарплатами, мизерными пенсиями и глубокими коррупционными скандалами во власти ,передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

Последней искрой стало трагическое событие — смерть 32-летнего участника демонстрации, застреленного во время столкновений с полицией.

На фоне обострения общественного гнева президент Хосе Хери, занявший пост всего неделю назад после импичмента своей предшественницы Дины Болуарте, оказался в эпицентре скандала. Несмотря на давление со стороны протестующих, Хери категорически отказался уходить в отставку.

"Сейчас трудные времена для нашей страны, но долг властей — быть ответственными и стремиться к диалогу, чтобы найти единство для нашей страны в эти сложные моменты", — заявил он журналистам.

Хери стал уже седьмым главой государства в Перу за последние десять лет, что подчеркивает хроническую нестабильность в высших эшелонах власти. По закону, он должен занимать пост до июля 2026 года, когда в стране пройдут очередные президентские выборы. Но с учётом растущего давления на улицах, его пребывание у власти находится под большим вопросом.

Тем временем перуанская прокуратура начала официальное расследование по факту гибели Эдуардо Руиса. Власти подтверждают, что в результате последних столкновений пострадали более ста человек, среди них — восемьдесят полицейских и десять журналистов.

Для стабилизации ситуации в столице Лиме введено чрезвычайное положение. Премьер-министр Эрнесто Альварес заявил, что правительство "не исключает" возможности объявления комендантского часа, если протесты продолжат перерастать в насилие.