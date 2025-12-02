На берегу реки Укаяли в амазонском регионе Перу произошла трагедия, ставшая одной из самых тяжелых для местного речного сообщения за последние годы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

Мощный оползень сошел в районе порта Ипария и накрыл два пассажирских судна, стоявших на привале. По последним данным, погибли 12 человек, а еще 57 остаются пропавшими без вести.

Свидетели сообщают, что сход грунта был стремительным и застал экипажи врасплох. Судна буквально втянуло в бурлящий поток, и одно из них — "Rapido Oriente" — полностью ушло под воду. Второе, "Deo Rigo", получило серьезные повреждения, но частично осталось на плаву.

Спасательные службы продолжают поисковую операцию в сложных условиях. Министерство здравоохранения Перу подтверждает, что 20 пострадавших получают медицинскую помощь, а 18 человек удалось обнаружить живыми. На место направлены полицейские подразделения и военно-морские спасатели, работающие без перерывов.

Национальный центр по чрезвычайным ситуациям сообщил, что причиной оползня стала усиленная эрозия береговой линии. Власти рассматривают возможность проведения дополнительных геологических исследований, чтобы предотвратить новые бедствия на одном из самых сложных участков реки Укаяли.