В столице Перу Лиме во время акции протеста произошли массовые беспорядки, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

На улицы вышли в основном молодые люди, выступающие под лозунгом "Поколение Z против президента Дины Болуарте". Протестующие требовали большей прозрачности в работе правительства и парламента, а также выразили несогласие с реформой пенсионной системы.

Ситуация быстро обострилась: часть участников акции попыталась захватить административные здания. В ответ полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Сообщается о задержанных и пострадавших.

Местные СМИ отмечают, что протесты в Перу стали продолжением серии молодежных акций в разных странах. Так, ранее в сентябре в Непале произошли масштабные беспорядки, получившие название "революция поколения Z".