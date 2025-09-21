В Перу протесты переросли в столкновения с полицией
Протестующие требовали большей прозрачности в работе правительства.
В столице Перу Лиме во время акции протеста произошли массовые беспорядки, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
На улицы вышли в основном молодые люди, выступающие под лозунгом "Поколение Z против президента Дины Болуарте". Протестующие требовали большей прозрачности в работе правительства и парламента, а также выразили несогласие с реформой пенсионной системы.
Ситуация быстро обострилась: часть участников акции попыталась захватить административные здания. В ответ полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Сообщается о задержанных и пострадавших.
Местные СМИ отмечают, что протесты в Перу стали продолжением серии молодежных акций в разных странах. Так, ранее в сентябре в Непале произошли масштабные беспорядки, получившие название "революция поколения Z".
