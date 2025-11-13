В Петербурге задержаны пресс-секретарь МВД и администратор сайта за взятки
В Санкт-Петербурге правоохранители задержали пресс-секретаря МВД и администратора сайта "Конкретно.ру" по делу о получении и даче взяток, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.
По данным следствия, с 2022 года администратор портала регулярно передавал взятки начальнику управления информации и общественных связей регионального главка МВД за доступ к ежедневным полицейским сводкам о происшествиях и видеоматериалам мониторингового центра. Общая сумма переводов превысила 660 тысяч рублей.
Полицейскому предъявлено обвинение по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Решается вопрос о мере пресечения. Администратору сайта, 65-летнему Кириллу Метелеву, инкриминируется пункт "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки).
Совместно со специалистами ФСБ следователи провели обыски по адресам фигурантов, изъяв технику и служебные документы с данными о происшествиях.
По информации "Фонтанки", пресс-секретаря полиции Санкт-Петербурга Вячеслава Степченко арестовали на двое суток. По данным телеканала 78, взятки Степченко предоставлял именно Кирилл Метелев.
