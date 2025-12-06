В Петропавловске при проведении инженерных работ оборвалась подъемная люлька, в результате чего двое рабочих сорвались с высоты около семи метров, передает BAQ.KZ.

Погиб 35-летний инженер частной компании - полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Его 31-летний коллега, сотрудник "Казахтелекома", с тяжёлыми повреждениями госпитализирован в больницу.

По информации пресс-службы Департамента полиции Алматинской области, по инциденту начато досудебное расследование по статье, связанной с нарушением требований охраны труда. В ведомстве сообщили, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия, призванные установить все обстоятельства произошедшего.