Трагедия произошла 13 июня в микрорайоне Бирлик в Петропавловске, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области, двухлетний ребёнок скончался после того, как подавился семечкой.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.