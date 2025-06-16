В Петропавловске двухлетний ребёнок погиб, подавившись семечкой
Сегодня, 17:18
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Сегодня, 17:18Сегодня, 17:18
119Фото: pexels.com
Трагедия произошла 13 июня в микрорайоне Бирлик в Петропавловске, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области, двухлетний ребёнок скончался после того, как подавился семечкой.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
"Зарегистрировано уголовное дело, в рамках которого изучаются причины и условия случившегося", — уточнили в ДП СКО.