Сегодня ранним утром в Петропавловске произошёл пожар в одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Шажимбаева, передает BAQ.KZ. Загорелось помещение на девятом этаже - густой дым и высокая температура могли привести к трагедии, если бы не мгновенная реакция спасателей.

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в экстренные минуты. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты. Огнеборцы приступили к тушению, параллельно организовав эвакуацию жильцов, находящихся в опасной зоне.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей, из задымлённого подъезда удалось быстро вывести 30 человек, среди которых 10 - дети. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пожар был локализован и ликвидирован в кратчайшие сроки, его причины сейчас устанавливаются.