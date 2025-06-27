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В Петропавловске эвакуировали 30 человек из горящего дома

МЧС предотвратило трагедию в горящем доме.

Сегодня, 09:22
АВТОР
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industriall-union.org Сегодня, 09:22
Сегодня, 09:22
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Фото: industriall-union.org

Сегодня ранним утром в Петропавловске произошёл пожар в одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Шажимбаева, передает BAQ.KZ. Загорелось помещение на девятом этаже - густой дым и высокая температура могли привести к трагедии, если бы не мгновенная реакция спасателей.

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в экстренные минуты. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты. Огнеборцы приступили к тушению, параллельно организовав эвакуацию жильцов, находящихся в опасной зоне.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей, из задымлённого подъезда удалось быстро вывести 30 человек, среди которых 10 - дети. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пожар был локализован и ликвидирован в кратчайшие сроки, его причины сейчас устанавливаются.

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