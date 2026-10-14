В Петропавловске грузовик врезался в ограждение плотины на Ишиме

Утром в Петропавловске грузовой автомобиль врезался в ограждение Петропавловской плотины на реке Ишим. Водитель не справился с управлением. Он остался жив.

Пострадавшего на скорой отвезли в многопрофильную городскую больницу. Как сообщили в управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области, после обследования у мужчины нашли растяжение связок шеи. В больнице его оставлять не стали, лечиться он будет амбулаторно.

Почему водитель не удержал машину, выясняет полиция.

Происшествия с тяжелой техникой случаются и в других регионах. На днях в Маркакольском районе Восточно-Казахстанской области пьяный водитель экскаватора, которого еще в 2025 году лишили прав на семь лет, оборвал линию электропередачи и оставил без света частный дом.