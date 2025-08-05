В Петропавловске спасатели вытащили мужчину без сознания из погреба гаража, передает BAQ.KZ. со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Сегодня в экстренные службы Петропавловска поступил вызов с улицы Сатпаева: сосед обнаружил мужчину без сознания в погребе гаража.

По предварительной информации, пострадавший проводил покрасочные работы и, надышавшись парами лакокрасочных материалов, потерял сознание.