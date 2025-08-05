  • 5 Августа, 05:47

В Петропавловске мужчина красил гараж и упал в обморок

Спасатели обнаружили его без сознания.

Сегодня, 04:24
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 04:24
Сегодня, 04:24
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Фото: МЧС РК

В Петропавловске спасатели вытащили мужчину без сознания из погреба гаража, передает BAQ.KZ. со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Сегодня в экстренные службы Петропавловска поступил вызов с улицы Сатпаева: сосед обнаружил мужчину без сознания в погребе гаража.

По предварительной информации, пострадавший проводил покрасочные работы и, надышавшись парами лакокрасочных материалов, потерял сознание.

"Спасатели немедленно приступили к эвакуации. Благодаря оперативным и слаженным действиям гражданина 1957 года рождения удалось вытащить из кессона и передать медикам", - говорится в сообщении ведомства.

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