В Петропавловске мужчина красил гараж и упал в обморок
Спасатели обнаружили его без сознания.
Сегодня, 04:24
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Сегодня, 04:24Сегодня, 04:24
156Фото: МЧС РК
В Петропавловске спасатели вытащили мужчину без сознания из погреба гаража, передает BAQ.KZ. со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Сегодня в экстренные службы Петропавловска поступил вызов с улицы Сатпаева: сосед обнаружил мужчину без сознания в погребе гаража.
По предварительной информации, пострадавший проводил покрасочные работы и, надышавшись парами лакокрасочных материалов, потерял сознание.
"Спасатели немедленно приступили к эвакуации. Благодаря оперативным и слаженным действиям гражданина 1957 года рождения удалось вытащить из кессона и передать медикам", - говорится в сообщении ведомства.
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