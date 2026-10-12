В Петропавловске обновили 5,4 км тепловых сетей
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В Петропавловске завершена реконструкция четырёх участков тепловых магистралей. Обновление инфраструктуры направлено на повышение надёжности теплоснабжения к отопительному сезону 2026–2027 годов.
Работы проведены на четырёх участках тепловых сетей:
- ТМ-2 — от наземного узла УН-2-07 до тепловой камеры ТК-2-16а по улицам Жабаева, Шажимбаева, Новая и Алтынсарина;
- ТМ-3 — от теплового пункта ТП-3-12а до теплового пункта ТП-3-15с. В ходе реконструкции диаметр трубопровода изменён с 2Ду800 до 2Ду700 мм;
- ТМ-6 — от наземного узла УН-6-10-с до тепловой камеры ТК-6-14-с по улице Ружейникова;
- ТМ-8 — от тепловой камеры ТК-8-09 до наземного узла УН-8-19б.
Всего в городе заменено 5,4 км трубопроводов тепловых сетей, из которых 3,9 км обновлены в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» на 2025–2027 годы.
Реализация проекта позволит повысить надёжность и устойчивость системы теплоснабжения, сократить тепловые потери и повысить энергоэффективность коммунальной инфраструктуры.
Тем временем территориальный департамент Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики продолжает мониторинг готовности объектов электро- и теплоснабжения Северо-Казахстанской области к отопительному сезону 2026–2027 годов.
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