В микрорайоне Береке города Петропавловска состоялось торжественное открытие специализированной пожарной части нового типа с участием министра по чрезвычайным ситуациям РК генерал-лейтенанта Чингиса Аринова и акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмуханбетова, передаёт BAQ.KZ.

Новая часть стала первой специализированной пожарной частью, открытой в регионе за последние полвека. Подразделению присвоено имя погибшего при исполнении служебного долга пожарного Алтынбека Абдрахманова — в знак уважения к его мужеству и самоотверженности. В церемонии приняли участие члены его семьи и ветераны гражданской защиты.

Современное здание возведено за счёт средств республиканского бюджета и рассчитано на восемь выездов. Пожарная часть оснащена всем необходимым для круглосуточной службы, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. В её составе — гараж на четыре пожарных автомобиля, помещения для дежурных смен, учебный класс, спортивный зал, музей, комната психологической разгрузки и учебная башня для тренировок.

В ходе открытия министр вручил личному составу ключи от новой пожарной и спасательной техники, включая автоцистерны, автомобили быстрого реагирования, болотоход "Ирбис" и командно-штабную машину. Также сотрудникам передали ключи от квартир в новом двухэтажном ведомственном общежитии, построенном на территории части.

Ввод в эксплуатацию пожарной части № 5 обеспечит надёжную противопожарную защиту юго-восточной части Петропавловска. В зону ответственности подразделения войдут жилые кварталы, социальные объекты, промышленная зона, нефтебазы и участки автодорог республиканского и местного значения.

Завершилось мероприятие возложением цветов на Аллее памяти в честь сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.