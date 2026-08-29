В Петропавловске пациент ударил врача: возбуждено уголовное дело

В Петропавловске возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, который во время конфликта в поликлинике ударил врача по лицу.

Как сообщили в Департаменте полиции Северо-Казахстанской области, инцидент произошел утром 17 августа. Мужчина пришел на прием, однако во время разговора между ним и медицинским работником возникла ссора. После замечания врача пациент отреагировал агрессивно и ударил его.

По факту применения насилия в отношении медицинского работника при исполнении служебных обязанностей полиция начала досудебное расследование.

В департаменте отметили, что это уже второй подобный случай, зарегистрированный в регионе в текущем году. В июне в районе Шал акына мужчина в состоянии алкогольного опьянения применил насилие к медработнику, который оказывал ему помощь после ДТП. Суд приговорил его к 1,5 года лишения свободы.

В полиции напомнили, что в 2026 году в Уголовный кодекс Казахстана была введена статья 380-3, предусматривающая ответственность за угрозы или применение насилия в отношении медицинских работников и водителей скорой помощи.

Таким образом, агрессивные действия в отношении сотрудников, оказывающих медицинскую помощь, могут повлечь уголовную ответственность.