В Петропавловске 75-летний водитель автомобиля Kia Rio сбил 49-летнего пешехода, передает BAQ.KZ со ссылкой на Qazaqstan Media.

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь — пешеход скончался в медицинском учреждении.

По словам очевидцев, водитель скрылся с места происшествия.