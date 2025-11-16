В Петропавловске пенсионер сбил пешехода насмерть
75-летний водитель скрылся после смертельного ДТП.
Сегодня, 20:57
29Фото: pixabay.com
В Петропавловске 75-летний водитель автомобиля Kia Rio сбил 49-летнего пешехода, передает BAQ.KZ со ссылкой на Qazaqstan Media.
Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь — пешеход скончался в медицинском учреждении.
По словам очевидцев, водитель скрылся с места происшествия.
"По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование. По его результатам будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
