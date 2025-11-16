  • 16 Ноября, 21:08

В Петропавловске пенсионер сбил пешехода насмерть

75-летний водитель скрылся после смертельного ДТП.

Сегодня, 20:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 20:57
Сегодня, 20:57
29
Фото: pixabay.com

В Петропавловске 75-летний водитель автомобиля Kia Rio сбил 49-летнего пешехода, передает BAQ.KZ со ссылкой на Qazaqstan Media.

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь — пешеход скончался в медицинском учреждении.

По словам очевидцев, водитель скрылся с места происшествия.

"По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование. По его результатам будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Самое читаемое

Наверх